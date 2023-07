Gabri Veiga-Napoli, affare saltato? L’Arsenal pronto a pagare la clausola

Il club londinese si prepara a presentare un’offerta irrinunciabile per il centrocampista del Celta Vigo, Gabri Veiga, seguito anche dal Napoli.

Nell’ambito delle trattative di mercato, sembra che Gabri Veiga sia molto vicino al trasferimento all’Arsenal. Secondo quanto riportato dai media britannici, il giovane calciatore del Celta Vigo, da tempo nel mirino del Napoli per il post-Zielinski, potrebbe presto dire addio alla Liga spagnola per approdare in Premier League. Il club londinese sarebbe infatti prossimo a versare la clausola rescissoria di 40 milioni di euro, dimostrando la sua determinazione nell’acquisire uno dei centrocampisti più talentuosi attualmente sul mercato.

Gabri Veiga, classe 2002, potrebbe diventare il prossimo grande colpo dell’Arsenal, che cerca di superare la concorrenza del Napoli, nonché di altre due squadre britanniche, Liverpool e Chelsea. Queste ultime sono da tempo interessate al giovane fenomeno spagnolo, considerato da molti esperti come il futuro del centrocampo iberico per i prossimi dieci anni.

Se le voci provenienti dall’Inghilterra fossero confermate, il Napoli dovrebbe cercare alternative per soddisfare le proprie esigenze di mercato. L’addio di Veiga al club partenopeo sembrerebbe sempre più imminente, mentre l’Arsenal si prepara a sfruttare l’opportunità di rinforzare la propria rosa con uno dei talenti più promettenti del calcio spagnolo.