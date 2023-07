Chiariello: “Se gli arabi mi rubano questi tre azzurri, non mi strappo le vesti”

Il giornalista Umberto Chiariello si è soffermato sul mercato dell’Arabia Saudita e sull’interesse dei club per alcuni giocatori del Napoli.

L’Arabia Saudita si affaccia prepotentemente sul mercato europeo. Sono diversi i giocatori del Napoli caduti nel mirino di alcuni club saudita come Hirving Lozano, Mario Rui e Piotr Zielinski. A soffermarsi su quello che sta accadendo è anche il giornalista Umberto Chiariello che, intervenuto ai microfoni di Radio Napoli Centrale, ha detto: “Quando ad un giocatore si offrono cifre di 10-12 milioni all’anno, il mercato viene drogato. Su questo scenario non basta l’intervento FIFA o UEFA, bisogna far intervenire i Governi, perché così come fatto con le macchine asiatiche, bisogna far sì che anche le risorse arabe vengano limitate”. Ha detto Chiariello ai microfoni di Un calcio alla radio.

“In questo scenario, però, il Re Mida Aurelio De Laurentiis si troverà un bel problemino da affrontare: al di là di Osimhen, c’è da trovare il sostituto di Kim che verrà scelto nei prossimi giorni. Questa calata degli arabi, per il Napoli, potrebbe essere positiva: potrebbe trovare gli acquirenti giusti per liberarsi di 3 uomini che, per la politica societaria, è giusto che vadano via. Argine agli arabi, ma se vengono a portarci via Mario Rui, Zielinski e Lozano non mi strappo le vesti”.