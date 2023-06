Marfella dentro o fuori il progetto Napoli? Ecco la decisione definitiva

Il Napoli ha preso una decisione sul futuro di Davide Marfella, attuale terzo portiere della squadra azzurra.

Il Napoli ha condotto una stagione a dir poco stratosferica dove tutti sono stati protagonisti, chi ha contribuendo in misura maggiore chi partecipando anche in minima parte. Tra questi ultimi c’è sicuramente il portiere Davide Marfella che, nonostante il suo apporto (Alex Meret titolare indiscusso e inamovibile), ha comunque partecipato alla storia di questa stagione e di questo Scudetto. Ma dove sarà il futuro di Marfella?

Futuro Marfella, spunta la decisione definitiva del Napoli

Il Napoli sta pianificando il futuro della squadra, con nuovi arrivi e partenze in vista. E tra questi c’è Davide Marfella, il terzo portiere del Napoli, che lascerà il club dopo aver fatto parte della rosa che ha conquistato lo scudetto, senza però scendere in campo in nessuna partita ufficiale.

Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb, il giovane estremo difensore classe ’99 ha un contratto in scadenza tra due giorni, il 30 giugno, che al momento non sarà rinnovato. Il club di De Laurentiis aveva un’opzione per un prolungamento automatico, una clausola nel contratto che però è scaduta e non è stata esercitata. Quindi, a meno che non venga trovato un nuovo accordo, l’ex giocatore del Bari diventerà un giocatore svincolato a partire dal 1° luglio.

Sembra che ci sia già qualche interesse proveniente dalla Serie C per lui, il che significa che il terzo portiere dello Scudetto del Napoli potrebbe scendere di categoria. Per Marfella è importante trovare una squadra in cui giocare per avere la possibilità di mantenere la continuità nella sua carriera.