Giuntoli stava per portare un nuovo jolly a Napoli, il retroscena: “Ora farà di tutto per portarlo alla Juventus”

Cristiano Giuntoli si era attivato per portare Rasmus Hojlund al Napoli, ma ora proseguirà la trattativa per la Juventus.

Il Napoli ha una priorità: trattenere Victor Osimhen. Ma qualora questo non fosse possibile il Napoli avrebbe già individuato i sostituti. Oltre a Jonathan David del Lille, in pole ci sarebbe anche Rasmus Hojlund dell’Atalanta, con una valutazione che si aggira tra i 40 e i 50 milioni di euro. A lavorare all’ingresso di Hojlund all’ombra del Vesuvio era proprio l’ormai ex direttore sportivo del Napoli, Cristiano Giuntoli.

Cristiano Giuntoli stava lavorando per portare Rasmus Hojlund a Napoli

Cristiano Giuntoli è ormai un ex in casa Napoli. Il ds azzurro, ancora sotto contratto con la squadra campione d’Italia per un altro anno, sarebbe in procinto di unirsi alla Juventus. Un peccato visto che l’intuito di Giuntoli lo aveva già portato a lavorare per un nuovo colpo in entrata in casa Napoli: Rasmus Hojlund.

Il suo obiettivo era proprio l’attaccante dell’Atalanta classe 2003, e adesso proverà a portarlo alla Juventus. Secondo le ultime indiscrezioni, Giuntoli sta già lavorando come dirigente per la Juventus e uno dei nomi in cima alla lista per rafforzare l’attacco è proprio quello del giovane attaccante danese.

“Cristiano Giuntoli già lavora da dirigente della Juve. In cima alla lista per l’attacco qualora partisse Vlahovic c’è il danese Rasmus Hojlund, punta emergente dell’Atalanta”.

Nonostante il Napoli fosse uno dei primi club ad aver mostrato interesse per Hojlund, la Juventus sembra avere una posizione privilegiata.

“La Juve aveva messo subito gli occhi su di lui e (guarda caso) anche il Napoli era stato tra i primi club ad attivarsi. Ovviamente su input di Giuntoli, che ora prepara un ingresso in scena con la nuova casacca“, ha riferito il noto quotidiano sportivo.

Va ricordato che Giuntoli ha ancora un contratto con il Napoli fino al 2024. Nonostante ciò, il presidente Aurelio De Laurentiis potrebbe decidere di liberarlo, nonostante non sia d’accordo con la sua scelta di interrompere il rapporto con il club azzurro. I prossimi giorni saranno cruciali per capire come si evolverà la situazione e quale sarà la decisione finale di Giuntoli e della Juventus.