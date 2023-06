Luciano Spalletti dal cuore d’oro: gesto spettacolare per un tifoso disabile

Un gesto spettacolare quello di Luciano Spalletti, nei confronti di un tifoso disabile del Napoli durante il suo soggiorno a Ischia.

Inutile dire come Luciano Spalletti sia ormai nel cuore dei napoletani. Il lavoro del tecnico di Certaldo all’ombra del Vesuvio ha spiazzato e stupito tutti: accolto in maniera del tutto ‘scettica’ e sbagliata a Napoli, Spalletti ha scacciato via tutte le critiche iniziali vestendo i panni del condottiero e dello psicologo che ha fatto da ‘collante’ a tutta la squadra, conducendo i partenopei verso un nuovo traguardo storico: il ritorno dello Scudetto all’ombra del Vesuvio dopo 33 anni.

Spalletti dal cuore d’oro: il gesto di Luciano nei confronti di un tifoso disabile

Nonostante l’eredità pesantissima di Spalletti sarà raccolta da Rudi Garcia, il tecnico continua comunque a stupire con i suoi gesti che tanto hanno conquistato i tifosi del Napoli. Il mister, come si legge su SportMediaset, ha donato una maglia da gioco originale di Diego Armando Maradona con l’autografo del Pibe de Oro a Martin, un giovane romeno affetto da grave disabilità che da anni è ospite della casa famiglia di un istituto religioso di Casamicciola.

L’incontro tra Spalletti ed il tifoso è andato in scena durante il soggiorno del tecnico a Ischia. Martin, sapendo della presenza dell’allenatore in un noto albergo di Lacco Ameno, si è fatto accompagnare sotto all’hotel per incontrarlo e strappargli un selfie: dopo la foto e l’autografo, Spalletti ha chiesto un attimo di pazienza al tifoso disabile, è salito in albergo ed è subito risceso con la maglietta originale della stagione 1987/88, quella del primo scudetto degli azzurri, con l’autografo di Maradona: “Questa l’ho messa in valigia e portata a Ischia proprio per regalarla a tifosi napoletani come te, te la do con piacere”, le parole di Spalletti al giovane tifoso che è poi scoppiato in lacrime dall’emozione.