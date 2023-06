Caprile, l’agente: “Merita chance in Serie A. Napoli? Non ho ancora sentito ADL”

L’agente di Caprile, Graziano Battistini, si è soffermato sul futuro del giocatore e sull’interesse del Napoli.

Il Napoli punta Elia Caprile, portiere classe 2001 attualmente in forza al Bari con cui sono emerse diverse buone qualità. Proprio lui ha attirato le attenzioni del club azzurro per il quale potrebbe risultare l’elemento giusto per la porta alle spalle di Alex Meret: secondo Sky Sport, i partenopei potrebbe acquistarlo già questa estate dalla Serie B e mandarlo in prestito in Serie A per almeno un anno. Ma su di lui ci sono anche le sirene di alcuni club dell’Arabia Saudita che stanno spaventato l’Europa.

A soffermarsi sui rumors e sul futuro di Caprile è l’agente Graziano Battistini che, nel corso di “Si Gonfia la Rete”, ha detto:

“In questo momento tutto ciò che dico può essere travisato. Diciamo che bisogna capire e valutare il mercato di Caprile per fare le dovute valutazioni. Il ragazzo ha dimostrato di meritare una chance in una categoria superiore, poi chiaramente c’è da vedere se qualcuno può dargli questa chance e trovare gli incastri giusti. Ci troviamo tante volte a dire le stesse cose, ma la verità è che è presto. I tempi per valutare certe cose sono maturi e con calma si faranno tutte le valutazioni, in base a quello che dirà il mercato”.

Capire cosa sta succedendo in Arabia Saudita non è facile perché tanti dicono che ci sono dei progetti per portare il calcio a livello mondiale e i fatti lo stanno anche dimostrando, ma c’è da capire se gli arabi si stancheranno di spendere tanti soldi”.

“L’MSL sta crescendo tanto in America e tra poco diventerà un top campionato per cui vanno fatte anche delle analisi su dinamiche geopolitiche calcistiche che sono sempre in movimento. L’Europa viene sfidata da altri mercati. Non ho avuto modo di sentire De Laurentiis, vado avanti col mio lavoro e le mie cose, siamo a giugno e vedremo cosa succederà”, ha riferito l’agente.