Furti auto Demme e Spalletti: indaga la sezione reati da stadio

I furti di auto di Luciano Spalletti e della moglie di Diego Demme a Napoli. I ladri hanno rubato una 500 Abarth ed una Panda. I fatti sono accaduti a distanza di qualche giorno. Secondo la ricostruzione l’automobile di Alina, moglie di Diego Demme, è stata rubata nei pressi del Parco Virgiliano, zona in cui la coppia vive a Napoli. Mentre l’automobile di Spalletti è stata rubata nei pressi dell’Hotel Britannique. Le forze dell’ordine stanno visionando i video delle telecamere di sorveglianza per cercare di capire se si può risalire all’identità dei labri e magari trovare l’automobile. Sia il centrocampista tedesco che il tecnico del Napoli hanno sporto denuncia. Secondo quanto scrive Il Mattino sul fatto stanno indagando la Digos. La “Procura di Napoli aprirà in queste ore un fascicolo: il pool reati da stadio, coordinato dal Pm Sergio Amato, dovrà valutare se eventualmente tra i due episodi dovesse esserci un nesso“.