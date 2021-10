Serie A: corsa scudetto, Napoli una giornata da sfruttare. Inter, Lazio, Juve e Roma si scontrano

La corsa scudetto in Serie A offre una grande occasione al Napoli che sfida il Torino. Juve-Roma e Lazio-Inter si scontrano tra di loro. Gli esami non finiscono mai e quindi anche se la squadra di Spalletti fino ad ora ha viaggiato a punteggio pieno è chiamata a fare un altro sforzo. Il Napoli deve vincere con il Torino per allungare in classifica. Serve assolutamente questo salto di mentalità alla formazione partenopea che deve cogliere l’occasione e racimolare punti sulle avversaria. La corsa scudetto è molto aperta in Serie A con il Napoli che ha due punti di vantaggio sul Milan, quattro sulll’Inter e sei sulla Roma. Più staccate ci sono Fiorentina e Lazio che hanno rispettivamente nove punti e dieci punti di svantaggio. Anche la Juventus di Allegri ha dieci punti in meno del Napoli, ma viene segnalata da tutti come potenziale vincitrice del titolo italiano.

Napoli: la corsa scudetto all’ottava giornata di Serie A

Il 16 ottobre comincia l’ottava giornata di Serie A, non un turno decisivo ma sicuramente importantissimo per gli uomini di Spalletti. Il tecnico toscano deve affrontare l’agguerrito Torino di Juric che non vince da tre partite. Il tecnico dei granata ha già dato un dispiacere al Napoli quando guidava il Verona e sogna di fare di nuovo il colpo. Ma il Napoli se vuole tenersi in corso per lo scudetto in Serie A deve vincere assolutamente la sfida in programma allo stadio Diego Armando Maradona domenica 17 ottobre 2021 alle ore 18.00.

Con i tre punti Spalletti, che deve fare a meno di Manolas ma recupera Lobotka, può allungare in classifica. Nell’ottava giornata si giocano infatti Lazio-Inter (16 ottobre 2021 ore 18.00) e Juve-Roma (domenica 17 ottobre 2021 ore 20.45). Vincendo con il Torino gli azzurri allungherebbero sicuramente su qualcuna delle pretendenti al titolo. Per farlo il Napoli avrà la carica dei tifosi che saranno oltre trentamila allo stadio Maradona.