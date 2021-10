Napoli-Torino senza Manolas, recupero a centrocampo per Spalletti

Napoli-Torino le ultime notizie di formazione. Spalleti deve rinunciare Manolas, mentre può contare su Lobotka. Un’ottima notizia il tecnico del Napoli che oramai da settimane aveva perso Lobotka per infortunio. Il centrocampista slovacco aveva cominciato benissimo la stagione, giocando titolare, ma ha dovuto issare bandiera bianca dopo l’infortunio rimediato in Nazionale. Il recupero di Lobotka ed il rientro di Demme permette a Spalletti di avere finalmente più soluzioni in mediana.

Anguissa inamovibile

Al momento la coppia Anguissa-Fabian Ruiz sembra la migliore possibile. Il centrocampista del Camerun è una pietra miliare della formazione di Spalletti. Anguissa è tra i top in Italia e non solo, tanto che il Napoli da tempo pensa al suo riscatto. Fabian Ruiz sta tornando invece ai suoi livelli, anche grazie alla copertura assicurata da Anguissa. Avere le soluzioni Lobotka e Demme danno comunque una grande varietà di scelta a Spalletti.

Meret e Politano titolari

Sicuri di un posto dal primo minuto sono Meret e Politano. I due calciatori faranno sedere in panchina Ospina e Lozano che hanno dovuto affrontare viaggi molto lunghi per giocare con le rispettive nazionali. Sicuri di giocare dal primo minuto anche Insigne ed Osimhen. Così come Koulibaly e Rrahmani. Il difensore kosovaro oramai ha preso il posto di Manolas diventato oramai una riserva al Napoli.