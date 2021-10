Auto rubata a Spalletti, voleva arrivare in anticipo a Castel Volturno. La ricostruzione

L’auto rubata a Luciano Spalletti è stata presa all’esterno dell‘hotel Britannique di Napoli dove di solito alloggia il tecnico. L’automobile è stata rubata prima che Spalletti partisse per andare al Konami Center di Castel Volturno, dove avrebbe poi diretto l’allenamento. Di certo non è un periodo fortunato dato che pochi giorni fa è stata rubata anche la vettura della moglie di Demme.

Corriere dello Sport pubblica una ricostruzione di quanto accaduto, prima del furto dell’auto di Spalletti.

Spalletti ieri sera era rientrato tardi in hotel, dove alloggia sempre quando è in città e dove va in ritiro con la squadra per preparare i match al Maradona, e aveva deciso di non parcheggiare l’utilitaria in garage per arrivare prima a Castel Volturno oggi. Ma quando è sceso, intorno alle otto di questa mattina, non ha più trovato la sua Panda, preferita alla Mercedes rimasta invece nella sua casa in Toscana.