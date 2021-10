Napoli, rubate le auto di Spalletti e Demme

Sono state rubate a Napoli le auto di proprietà di Luciano Spalletti e della moglie di Diego Demme. La notizia viene lanciata da areanapoli. “Due giorni fa alcuni malviventi hanno rubato l’auto della moglie di Diego Demme, centrocampista dei partenopei; è accaduto in zona parco Virgiliano. Inoltre in queste ore è sparita anche quella del mister, Luciano Spalletti, che era parcheggiata nei pressi dell’Hotel Britannique” scrivono i colleghi del portale che si occupa di Napoli e sport.

La notizia non è di certo delle migliori e arriva mentre alla vigilia di Napoli-Torino. Le auto rubate a Spalletti e Demme sono un fatto di cronaca da condannare che può anche destabilizzare l’armonia dei protagonisti. In ogni caso calciatori e tecnico sono apparsi sempre molto concentrato durante queste settimane al Konami Center di Castel Volturno. Le due auto rubate a Napoli non sono comunque un episodio che avviene solo nel capoluogo partenopeo. Purtroppo fatto di cronaca del genere vengono spesso registrati. Non è la prima volta che i calciatori diventano obiettivo dei ladri.