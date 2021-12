Napoli-Empoli, le formazioni ufficiali: Ounas e Lozano titolari

Formazione Napoli, con l’Empoli ci saranno Mertens e Ounas titolari, queste le ultime notizie fornite da Sky. In panchina Anguissa e Insigne. Il tecnico del Napoli deve fare ancora i conti con tante assenze. In difesa mancherà Koulibaly, mentre a centrocampo ci sono le defezioni di Lobotka e Fabian Ruiz, ma è recuperato Anguissa. In attacco recuperati Lozano e Insigne che vanno in panchina. Per i due la situazione è diversa. Insigne ha avuto un problema muscolare, mentre Lozano è reduce dal violento colpo fortuito subito col Leicester.

Formazioni ufficiali: Napoli-Empoli

Luciano Spalletti ha sciolto i dubbi di formazione per la sfida Napoli-Empoli. In porta torna Ospina. Difesa con Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly e Mario Rui. A centrocampo Zielinski, Demme e Elmas. Politano giocherà titolare come esterno di destra, mentre Ounas va a sinistra al posto di Insigne. Punta centrale sarà Mertens che torna titolare dopo la gara di Europa League. L’inserimento di Insigne e Anguissa può avvenire a gara in corso, con Spalletti che ha una sua strategia. Per Lozano potrebbe esserci un minutaggio maggiore. Il Napoli deve vincere con l’Empoli per agguantare il Milan al primo posto. I rossoneri sono reduci da un pareggio con l’Udinese.