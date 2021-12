Il Milan pareggia, dal web sono sicuri: “Il Napoli non reggerà la pressione”

Il Milan pareggia con l’Udinese in Serie A, grazie a Zlatan Ibrahimovc che segna il gol dell’1-1 finale al minuto 92. Con questo risultato il Napoli ha una ghiottissima opportunità, ovvero agguantare il Milan al primo posto in classifica prima di giocare il primo scontro diretto per lo scudetto a Milano. Il Napoli gioca domenica 12 dicembre 2021 con l’Empoli allo stadio Diego Armando Maradona. Dunque un’occasione ghiotta per cercare di raggiungere il Milan al primo posto in classifica e tenere ancora dietro l’Inter. Poi gli azzurri nel turno successivo di campionato se la vedranno con il Milan allo stadio San Siro.

Dopo il pareggio del Milan ci sono stati molti utenti del web che hanno cominciato a parlare anche del Napoli. Secondo molti di loro il Napoli non reggerà alla pressione di dover giocare la partita con l’Empoli conoscendo già il risultato del Milan. La squadra di Spalletti non viene ritenuta matura per riuscire a sfruttare delle situazioni simili.

Spalletti in conferenza stampa ha avvisato che con l’Empoli non sarà semplice, ma di certo la formazione azzurra ha le qualità per battere i toscani. Il tecnico del Napoli recupera anche Insigne, Anguissa e Lozano che però difficilmente partiranno titolari. Resta l’ottima occasione per il Napoli per approfittare dello scivolone del Milan che si è dovuto arrendere al pareggio contro la squadra di Cioffi, neo allenatore dell’Udinese dopo l’esonero di Gotti.