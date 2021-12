Napoli tutto su Mandava: novità contropartita tecnica

Reinildo Mandava diventa sempre più obietti di calciomercato del Napoli, nell’affare può entrare Ghoulam come contropartita tecnica. È questa l’ultima indiscrezione che viene rilanciata in ambienti di calciomercato. Come sottolineato anche da Napolipiu negli ultimi giorni, il Napoli fa sul serio per Mandava, con Giuntoli che vuole affondare il colpo a gennaio. Il terzino di proprietà del Lille è in scadenza di contratto che non sarà rinnovato. La società di Aurelio De Laurentiis vuole anticipare il colpo a gennaio, per offrire a Spalletti una alternativa sulla sinistra in difesa, dato che in quel ruolo sta giocando sempre Mario Rui, con Ghoulam oramai scomparso dai radar.

Calciomercato: Mandava al Napoli

Il Napoli ha già pronta l’offerta economica per Mandava: contratto di 5 anni a 1,8 milioni di euro a stagione, a cui aggiungere dei bonus. Un’offerta che può essere limita leggermente verso l’alto, ma che il Napoli non alzerà più di tanto anche perché uno degli obiettivi della società partenopea è quello di abbassare il tetto ingaggi. Per prendere Mandava a gennaio bisogna anche accordare un indennizzo al Lille, un alto ostacolo che comunque non sembra insormontabile.

Gholuam nell’affare Mandava?

Le ultime novità di calciomercato su Mandava parlano di un inserimento di Ghoulam nella trattativa. Questo permetterebbe al Napoli di liberarsi anticipatamente di un contratto oneroso, in scadenza a giugno. Ghoulam potrebbe andare al Lille per compensare l’addio di Mandava, con il club francese che sembra oramai rassegnato a perdere il terzino mancino già durante il mercato di gennaio.

Intanto il Napoli tiene sempre monitorato il mercato di gennaio, con Giuntoli che sta lavorando per fare più di un colpo. Da tenere d’occhio sempre la situazione di Insigne, altro giocatore in scadenza di contratto. Il Napoli non trova l’accordo ed il Toronto è pronto a fare follie per portare Insigne in Mls, dove diventerebbe una superstar.