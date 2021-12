Anguissa, Lozano e Insigne convocati: ecco quanto possono giocare

Il Napoli recupera Insigne, Lozano e Anguissa che sono convocati per Napoli-Empoli, sfida di Serie A in programma oggi alle ore18.00. Gli azzurri scenderanno in campo ancora con qualche assenza, pensatissima quella in difesa di Koulibaly, mentre a centrocampo c’è ancora emergenza dato che Fabian Ruiz e Lobotka sono ancora infortunati e quindi non convocati.

Anguissa, Lozano e Insigne invece prenderanno parte alla partita Napoli-Empoli, ma siederanno in panchina in un primo momento. I tre giocatori vengono da tre infortuni differenti. Anguissa e Insigne hanno avuto un problema muscolare, mentre Lozano ha recuperato dal violento scontro nella gara con il Leicester. Il piano di Spalletti è quello di utilizzarli a partita già avviata. Qualche minuto in più potrebbe averlo Lozano che non ha avuto problemi muscolari, mentre per Anguissa e Insigne si prevede un rientro graduale e potrebbero giocare circa 30 minuti durante Napoli-Empoli. Di solito Spalletti utilizza un turnover ragionato, sfruttando le 5 sosituzioni a sua disposizione. Anguissa e Insigne comincerebbero a trovare minuti e forma in vista della sfida con il Milan di domenica prossima.

Napoli: convocati e probabile formazione

Ecco la lista dei convocati fornita dal Napoli:

Portieri: Ospina, Meret, Marfella.

Difensori: Di Lorenzo, Ghoulam, Jesus, Malcuit, Manolas, Mario Rui, Rrahmani.

Centrocampisti: Anguissa, Demme, Elmas, Zielinski.

Attaccanti: Insigne, Lozano, Mertens, Ounas, Petagna, Politano.

Spalletti vuole puntare ancora su un 4-3-3 che in fase offensiva si trasforma in 4-2-3-1. I ballottaggi sembrano oramai definiti, con Ounas e Politano titolari così come Mertens che agirà da prima punta.

Ecco la probabile formazione del Napoli: Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Jesus, Mario Rui; Demme, Zielinski; Politano, Elmas, Ounas; Mertens.