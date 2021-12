Verstappen campione del mondo di Formula 1, sorpasso all’ultimo giro

Max Verstappen vince il Gran Premio di Abu Dhabi ed è campione del mondo di Formula 1, sorpasso decisivo su Hamilton all’ultimo giro. Un gran premio infinito quello di Abu Dhabi con Hamilton in controllo fin dall’inizio della gara, poi la safety car a pochi giri dalla fine ha dato la possibilità a Verstappen di avvicinarsi ad Hamilton. All’ultimo giro possibile, l’ultimo della sfida tra Verstappen ed Hamilton è stato decisivo. L’olandese ha sorpassato Hamilton che era al primo posto con un sorpasso formidabile ed è andato a chiudere.

Verstappen è il nuovo campione del mondo di Formula 1. Un finale stupendo con Verstappen che ha concluso in lacrime ed Hamilton che è rimasto per qualche minuto in auto una volta terminato il Gp di Abu Dhabi, come se fosse sotto choc.

Decisivo per la vittoria del mondiale di F1 da parte di Verstappen è stato l’ingresso della safety car intervenuta per l’incidente di Latifi al giro 54, cioè a quattro giri dal termine. Emozioni fortissime e contrastanti per entrambi i piloti a fine gara con Verstappen che ha detto di voler restare in Red Bull per quindici anni, mentre Hamilton ha fatto i complimenti a tutti.