Formazione Napoli: rivoluzione con la Juve, cinque cambi per Gattuso

Gennaro Gattuso cambia la formazione del Napoli che mercoledì affronterà la Juventus, il tecnico del Napoli farà cinque cambi.

Sarà un Napoli completamente diverso quello che affronterà la Juventus, Gattuso ha deciso di apportare molte modifiche alla formazione azzurra. Contro il Crotone alcuni uomini erano stati lasciati fuori per precauzione, vedi Zielinski e Lozano, altri invece l’avevano saltata per infortunio o squalifica come Koulibaly e Demme. Ora sono tutti pronti a rientrare, anche perché il Napoli con la Juventus si gioca una parte di qualificazione Champions League. Ecco i cambi del Napoli secondo Corriere dello Sport: “Non volendo verrà fuori una mezza rivoluzione e del Napoli che ha battuto il Crotone resta poco: fuori Meret, dentro Ospina; largo a Koulibaly e in panchina uno tra Maksimovic e Manolas; un esterno basso conservatore, Hysaj, per rinunciare a Mario Rui. In mezzo al campo Demme, non ci sarà Bakayoko; tra le linee Zielinski a fare la sotto-punta e non Mertens, spostato più avanti, con Osimhen in panchina. E a destra non Politano, ricompare Lozano – almeno così pare“.

Juve-Napoli: incubo Covid

Intanto resta apprensione per Insigne che era seduto al tavolo con Bonucci, Verratti e Sirigu risultati tutti positivi al Covid 19. Il calciatore del Napoli, insieme con Zielinski, Di Lorenzo e Meret ieri si sono sottoposti a ulteriori tamponi supplementari e sono risultati negativi. L’ansia resta anche perché tra le fila della Juve c’è un altro calciatore debolmente positivo che attende l’esito del tampone molecolare. Intanto quella di Torino sarà per gli azzurri una delle gare da cinque stelle di difficoltà nel calendario della corsa Champions League. Il confronto con le partite con le altre pretendenti al quarto posto sembra tutto sommato equilibrato. Poi toccherà al Napoli continuare a fare risultati, recuperando i punti persi per strada.