Il calendario Champions League del Napoli: sfida a Milan, Atalanta e Juve

Il Napoli con quatto vittorie consecutive è in piena corsa Champions League: ecco il calendario a confronto con Milan, Juve, Atalanta, Lazio e Roma.

Il calendario della corsa Champions League vede Milan, Atalanta, Napoli, Juve, Lazio e Roma giocarsi tre posti per la qualificazione. Mai come quest’anno la classifica di Serie A è molto corta. L’Inter ha già un piede e mezzo sia verso lo scudetto che verso la qualificazione in Champions League. Il Milan di Pioli sta vivendo un momento di involuzione, certificato dal pareggio con la Sampdoria. Stessa cosa si può dire per la Roma in caduta libera, mentre la Lazio si tiene a galla. L’Atalanta continua la sua marcia e sembra veramente difficile che si possa fermare. Juventus e Napoli meritano un discorso a parte, dato che le due formazioni hanno il recupero della 3^ giornata di Serie A da giocare il 7 aprile. Una sfida cruciale per le due formazioni appaiate a pari punti.

Calendario Champions League: le partita del Napoli

Il Napoli arriva al recupero con la Juventus dopo quattro vittorie consecutive, di cui due in esterna con Roma e Milan. La vittoria con il Crotone ha evidenziato troppi limiti in difesa per la squadra di Gattuso che mercoledì ritrova lo squalificato Koulibaly. La Juventus arriva dopo la sconfitta col Benevento in casa ed il pareggio col Torino ed un Pirlo in seria discussione. Il calendario del Napoli verso la qualificazione Champions League vede gli azzurri sfidare appunto la Juventus. Poi nelle restanti otto partite dovrà affrontare come match molto difficili l’Inter e la Lazio, ma tutte e due allo stadio Diego Armando Maradona. a Napoli dovranno giocare anche Cagliari, Udinese e Verona. La squadra di Gattuso giocherà fuori casa con Sampdoria, Torino, Spezia e Fiorentina. Insomma non un calendario difficilissimo per il Napoli, anche se dovrà superare l’ostacolo Juve.

Serie A: calendari a confronto

Il calendario del Napoli verso la qualificazione Champions League dovrà tenere conto anche della corsa delle altre pretendenti. Si parte al Milan che ha come sfide da difficoltà elevata quelle con Lazio, Juventus e Atalanta all’ultima giornata, tutte da giocare fuori casa. L’Atalanta invece dovrà affrontare Juventus e Milan in casa e la Roma all’Olimpico. I bianconeri dopo la gara con il Napoli hanno altre partite delicate, ovvero quelle con Inter e Lazio ma da giocare all’Allianz Stadium. Nel calendario Champions della Lazio ci sono partite difficili come quella col Napoli in trasferta, il Milan in casa ed il derby con la Roma. In chiusura il calendario della corsa Champions League di Serie A si chiude con la Roma. I giallorossi hanno come partite più complicate quella con l’Atalanta in casa, l’Inter in esterna ed il derby con la Lazio.