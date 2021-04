Ramazzotti: “La Juve rischia la Champions, il Napoli può affondare Pirlo”

Andrea Ramazzotti di Corriere dello Sport commenta il momento della Juventus, in crisi dopo il pareggio con il Torino.

La sconfitta in casa con il Benevento, il pareggio con il Torino, due risultati negativi che fanno tremare la Juventus. Secondo Andrea Ramazzotti la Juve può rischiare di perdere la qualificazione Champions League e questo sarebbe sicuramente un dramma, visto che i conti della società bianconera sono già profondamente in rosso. Ramazzotti parla di una “Juventus smarrita” che agguanta un pareggio col “Torino che ha il sapore della sconfitta“. Eppure i granata possono anche recriminare per un rigore negato a Belotti su fallo netto di De Ligt. Nel derby si è vista “una Juve alla ricerca della sua identità” dice il giornalista, a fotografare un momento tutt’altro che felice per la squadra di Pirlo.

Proprio il tecnico bianconero viene messo sulla graticola, tanto che con il Napoli si parla di ultima chance per dimostrare qualcosa. A Torino, sponda Juve, si comincia a temere seriamente di poter perdere la qualificazione Champions League per il prossimo anno. Sarebbe sicuramente una mazzata terribile, anche perché alcuni calciatori, come ad esempio Cristiano Ronaldo, potrebbero decidere di cambiare aria se non si dovesse raggiungere almeno la quarta posizione. Ecco perché il Napoli dovrà stare molto attento. I bianconeri saranno agguerriti, poiché in caso di sconfitta nel recupero di mercoledì 7 aprile scivolerebbero al quinto posto nella classifica di Serie A.