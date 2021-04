Repubblica – Il Napoli in contatto con Sarri, segnali positivi dal ‘Comandante’

Il Napoli si è messo in contatto con l’entourage di Maurizio Sarri, il tecnico toscano potrebbe essere il futuro allenatore dei partenopei.

Napoli e Sarri è una storia infinita che potrebbe ripetersi. Il grande amore e la grande delusione dopo il passaggio alla Juventus. Ma come tutti i grandi amori lascia una traccia di sentimento sopito, pronto a riaccendersi. E così la prospettiva che Sarri torni sulla panchina azzurra ha emozionato i tifosi partenopei, soprattutto quando la squadra affidata a Gattuso balbettava. La sconfitta di Verona ha fatto aprire una crisi con la società, poi i risultati sono colati a picco e l’idea di far ritornare Sarri al Napoli è diventata sempre più forte. La prospettiva è possibile ed ogni giorno che passa arrivano sempre più conferme da parte di diverse fonti.

Secondo Corriere dello Sport i contatti con il tecnico ci sono già stati, ecco quanto scrive il quotidiano sportivo:

Il presidente ha avuto contatti con l’entourage di Sarri, è il nome caldo per la panchina anche se il casting include pure Juric e Italiano. Al “Comandante”, dopo aver vinto a Londra e a Torino, l’idea di riprovarci proprio a Napoli non dispiace affatto. Ma non è la sua unica opzione. Sarri infatti ha avuto contatti con la Roma che pensa già al dopo Fonseca. E prima di lui era toccato proprio ad Allegri, che anzi è stato a un passo dal sì: la trattativa si è arenata davanti alle richieste tecniche dell’allenatore livornese che avrebbe voluto rivoluzionare la rosa giallorossa. La Roma allora è andata proprio su Sarri: il corteggiamento va avanti in queste ore. Ma resta quell’ostacolo del cuore.