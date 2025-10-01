1 Ottobre 2025

Fiorentina senza parole, sentenza UFFICIALE della FIFA: MERCATO BLOCCATO | Pradé non crede ai suoi occhi

1 Ottobre 2025
LA FIFA, soprattutto negli ultimi anni, sta “tirando la cinghia” per quanto riguarda le regole economiche e finanziarie.

La FIFA ha introdotto nel corso degli anni norme sempre più rigide per regolamentare il calciomercato, con l’obiettivo di garantire trasparenza e correttezza. Le sanzioni per chi non rispetta queste regole possono essere molto pesanti e influire in maniera diretta sull’attività delle società. Dai divieti di tesseramento per una o più sessioni di mercato alle multe salate, le punizioni mirano a scoraggiare pratiche scorrette e a tutelare l’integrità del sistema.

Uno dei punti più delicati riguarda il trasferimento dei minori. La FIFA controlla con grande attenzione questi casi e non tollera violazioni: diversi club di fama internazionale hanno subito sanzioni severe per aver ingaggiato giovani calciatori senza rispettare le regole, vedendosi bloccare il mercato per intere stagioni. Si tratta di un tema centrale, perché coinvolge sia la tutela dei ragazzi sia la correttezza delle operazioni.

Anche il rispetto dei contratti è un aspetto monitorato con rigidità. Squadre che non pagano puntualmente gli stipendi o che interrompono accordi senza giusta causa rischiano penalizzazioni sportive e divieti di mercato. Le decisioni vengono spesso confermate dal Tribunale Arbitrale dello Sport, rafforzando l’autorevolezza del sistema disciplinare.

Le sanzioni FIFA hanno un forte impatto anche dal punto di vista reputazionale. Un club colpito da provvedimenti disciplinari perde credibilità agli occhi di calciatori, procuratori e sponsor. Per questo, rispettare le regole del calciomercato non è solo un obbligo legale, ma anche una scelta strategica per salvaguardare la propria immagine e garantire continuità ai progetti sportivi.

FIFA blocca il mercato

Piccolo terremoto nel calcio rumeno: la FIFA ha deciso di bloccare il mercato del CFR Cluj a tempo indeterminato. La misura resterà in vigore fino a quando il club non salderà i propri debiti nei confronti della Fiorentina, dopo la cessione a titolo definitivo di Munteau nell’estate 2024. La vicenda ha sorpreso tifosi e addetti ai lavori, evidenziando come anche operazioni apparentemente concluse possano avere ripercussioni sul mercato.

La Fiorentina aveva segnalato il mancato pagamento della prima rata concordata, pari a circa 2,5 milioni di euro, per l’ex attaccante gigliato. La decisione della FIFA rappresenta quindi un chiaro segnale: i club devono rispettare gli accordi economici per poter operare liberamente sul mercato, pena sanzioni e blocchi operativi.




Promesse e cifre da capogiro

Il presidente del CFR Cluj, Varga, ha promesso che la prima rata verrà saldata entro la prossima settimana, cercando di rassicurare la controparte italiana. La situazione, tuttavia, resta delicata e sotto osservazione dalla federazione internazionale.

Intanto, il valore di Munteau continua a crescere: secondo il presidente rumeno, ci sarebbero già club disposti a sborsare 20 milioni per il giocatore. La Fiorentina resta in attesa del pagamento dovuto, consapevole che il rispetto degli accordi economici è fondamentale per evitare ulteriori problemi di mercato.

