Fernandez: “Fa male aver perso lo scudetto. A Napoli c’è troppa pressione”

Federico Fernandez confida che fa male aver perso lo scudetto e rivela che a Napoli c’è troppa pressione

Federico Fernandez non dimentica la sua avventura con il Napoli. Il difensore argentino, attualmente in forza all’Elche, è stato un perno della difesa azzurra per tre stagioni, dal 2011 al 2014, con una parentesi al Getafe nel gennaio-giugno 2013. Nel corso dell’intervista al sito “Grand hotel calciomercato”, il centrale difensivo classe ’89 ricorda anche la sua esperienza con la maglia degli azzurri: “Quando andai a Napoli nel 2011 sapevo di trasferirmi in una grande squadra. E ho giocato con tanti campioni anche in nazionale. A Napoli sono stato benissimo, ho conquistato dei trofei. Ho vinto due Coppe Italia e l’Italia sarà sempre nel mio cuore”.

Fernandez rivela che gli fa male aver perso lo scudetto con il Napoli

“A Napoli sono stato benissimo. Ho vinto due Coppe Italia e l’Italia sarà sempre nel mio cuore. Io il Napoli lo seguo sempre ed esser arrivati così vicini allo scudetto fa male. Ma ripeto quanto detto in passato, c’è troppa pressione quando indossi la maglia del Napoli“, ha concluso Federico Fernandez nel corso della sua intervista. L’argentino, nel corso della sua esperienza nel capoluogo campano, ha goduto della fiducia soprattutto dall’allenatore spagnolo Rafa Benitez che gli diede ampio spazio.