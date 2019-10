Fedele: “Vargas meglio di Lozano, ecco perché. Koulibaly non sa marcare”

Enrico Fedele è intervenuto ai microfoni di Radio Marte. L’ex ds del Parma ne ha per tutti a cominciare da Lozano che “E’ più lento di Vargas, passando per Koulibaly e Milik”.

Secondo quanto afferma Fedele ci sono diverse pecche che caratterizzano Lozano che deve comunque “avere il suo periodo di ambientamento”. Non manca una stoccata ad Ancelotti: “Incide meno del 20%”.

Fedele su Lozano e Milik

Enrico Fedele ai microfoni di Raio Marte non risparmia nessuno, secondo l’ex ds “Lozano in Italia non può giocare da centrale. Lo stesso Milik in occasione del gol con la Polonia ha un deserto davanti e in Italia non capiterà mai. Il tiro è stato ottimo, ma quello spazio in Italia non lo vedrà mai”. Su Lozano aggiunge: “E’ vero deve avere il suo periodo di adattamento, anche perché in Olanda ci sono solo due squadre, ecco perché ho paragonato Lozano a Vargas. Tra l’altro il cileno sul piano della corsa non lo vede proprio a Lozano. Vargas soffriva il contatto, appena lo sentiva gli mancavano le forze, questo perché era abituato ad un altro tipo di contatto”. Secondo Fedele Vargas è “veloce e resistente, mentre Lozano è solo rapido”.

Ancelotti non incide

Secondo Enrico Fedele, Carlo Ancelotti “incide meno del 20% al momento, l’allenatore migliore è quello che non fa danni e che quindi non impone il proprio gioco con calciatori che non hanno le caratteristiche adatte”. Non manca anche una stoccata ad uno dei difensori considerati tra i più forti al mondo Kalidou Koulibaly: “Non sa marcare” è la sentenza di Fedele che aggiunge: “ha uno strapotere fisico, ma per fare il difensore devi essere intelligente. Cannavaro è diventato campione del mondo perché pur non avendo il fisico del difensore, era un grande difensore perché era umile: prendeva la palla e la consegnava invece Koulibaly vuole andare a segnare.Obiettivo Napoli? Finire e finirà nei primi 4 in classifica, disputare almeno gli ottavi di finale di Champions e giocare per la coppa Italia”.