Milik ritrova il gol, prodezza del polacco. Ecco il video

Milik ritrova il gol, lo fa grazie ad una rete che porta il suo marchio, tiro da fuori area forte e preciso.

La Polonia batte la Macedonia di Elmas per 2-0 e lo fa anche grazie ad una rete messa a segno dall’attaccante del Napoli, che con la formazione partenopea non si è ancora sbloccato.

Video gol Milik

Milik ritrova il gol ed esulta sfogando tutta la sua rabbia. Quella che forse ha accumulato in questo periodo in cui ha dovuto fare i conti con un lungo infortunio e con l’ombra di Icardi, a cui si sono aggiunte prestazione non proprio incoraggianti e gol semplici sbagliati sotto porta. Con la Polonia però Milik ha realizzato una prodezza, un gol dei suoi con un tiro preciso e potente da fuori area che si è infilato alle spalle del portiere avversario. Una rete che conferma le qualità tecniche e fisiche di un calciatore che a Napoli non ha ancora dimostrato tutto il suo potenziale. Milik è entrato dalla panchina al 68′ mentre Zielinski ha giocato titolare così come Elmas.