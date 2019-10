Il ct della Maceonia del Nord, Igor Angelovski, avvisa il Napoli su Eljif Elmas. Real, Barcellona e Psg potrebbero piombare sul centrocampista.

Igor Angelovski, ct della Maceonia del Nord, ha rilasciato una lunga intervista al quotidiano il Mattino. Il ct ha parlato in particolare della stella Eljif Elmas.

Elmas ha 19 anni e il curriculum del predestinato. A 16 ha giocato la sua prima partita da professionista col Rabotnicki, una delle squadre di Skopje, la sua città natale; nel 2017, quando aveva ancora 17 anni, è diventato il più giovane esordiente della Nazionale macedone. Date le sue origine turche, la federazione, su suggerimento di Fatih Terim, ha fatto pressione perché accettasse la convocazione per la Nazionale turca, Elmas però ha rifiutato.

«Quello che si è visto contro la Slovenia è, senza dubbio, uno dei giovani talenti europei più forti che ci sono in giro, uno che potrà togliersi grandi soddisfazioni in carriera»

La Macedonia sogna Euro 2020

«Una notte speciale, abbiamo vinto una partita decisiva, siamo terzi in classifica. Ci aspettano altre tre partite difficilissime, ma crediamo fermamente in noi stessi: ecco perché, alla fine, pensiamo che la Macedonia sarà ad Euro2020»

Le potenzialità di Eljif Elmas

La migliore posizione di Elmas?

«Non è corretto parlare di una posizione per Elmas. Seguo il Napoli con attenzione, so che Ancelotti lo utilizza in una certa posizione, io lo schiero più avanzato, in altre posizione della trequarti e dell’attacco. Elmas può giocare in tre-quattro posizioni almeno»