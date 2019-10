Elmas scatenato in Nazionale, doppietta e vittoria per la Macedonia

Doppietta per Elmas in Nazionale, il centrocampista del Napoli trascina la sua Macedonia alla vittoria con la Slovenia per 2-1. Ecco il video.

Precisione e freddezza, quella che potrebbe anche mancare ad un classe ’99 proiettato in nazionale maggiore. Eppure Eljif Elmas, entrato nella classifica degli under 21 più costosi in Serie A, sembra non difettare assolutamente da questo punto di vista e con due gol fa conquistare tre punti fondamentali alla Macedonia per la qualificazione agli Europei.

Video gol Elmas

E’ stato autore di una doppietta Elmas in Nazionale: il primo gol è stato messo a segno grazie ad uno scambio stretto con l’amico e mentore Pandev che ne ha decantato più volte le lodi. Una volta che si è trovato davanti al portiere Elmas non ha sbagliato ed ha siglato la rete del 1-0. Stessa freddezza dimostrata anche sul gol del raddoppio, quando il centrocampista del Napoli ha seguito l’azione di contropiede e una volta davanti al portiere della Slovenia lo ha infilato con un preciso tiro di destro.

Ecco uno dei gol di Elmas: