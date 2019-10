Calemme: “Ecco come sta Lozano, novità sul contratto di Fabian Ruiz”

Mirko Calemme intervenuto a Radio Marte ha parlato dell’infortunio di Hirving Lozano. L’attaccante del Napoli è uscito per infortunio nella sfida con Panama.

Le immagini del post partita hanno mostrato l’attaccante messicano in forza al Napoli uscire senza stampelle dallo stadio, ma le sue condizioni di salute non sembrano destare grande preoccupazione e contro il Verona potrebbe esserci.

Infortunio Lozano

Infortunio Lozano, le ultime novità di Mirko Calamme parlano solo “di una brutta botta alla caviglia, uno spavento che però non dovrebbe portare ripercussioni. Non ci sono ancora notizie ufficiali, la sensazione che arriva dallo spogliatoio del Messico però è positiva”. A Radio Marte Calemme parla anche di calciomercato e delle sirene spagnole per Fabian Ruiz, con il Real Madrid intenzionato a tentare il colpo: “Fabian rinnoverà il suo contratto col Napoli, va capita che clausola rescissoria verrà inserita. Il ragazzo tenterà di strappare una clausola a cifre importanti, ma inferiori ai 120 milioni di cui si parla. Il Real vuole seriamente Fabian, è quel calciatore che piace a Florentino Perez, ma non vorrebbe spendere 100 milioni: i blancos sono pronti a spendere 70-80 milioni”.

Rassicurazioni dal Messico

Intanto arrivano rassicurazioni sull’infortunio di Lozano dal Messico. Il calciatore è uscito al 66′ dopo aver ben impressionato e colpendo anche una traversa con un tiro da 30 metri. Alcuni media messicani fanno sapere che l’allarme è rientrato e quindi non ci dovrebbero essere problemi per un suo impiego nella sfida con il Verona.