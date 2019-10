Sirene spagnole per Fabian Ruiz: il Napoli pronto a bilandarlo

Sirene spagnole per Fabian Ruiz, la società di De Laurentiis è pronta a fare la contromossa blindando il calciatore con un nuovo contratto.

Sono note melodiose quelle che giungono all’orecchio di Fabian e del suo entourage, il Real Madrid ed il Barcellona lo cercano ma il Napoli è pronto a blindarlo. Come fa sapere il Corriere dello Sport entro qualche mese potrebbe arrivare la firma sul rinnovo.

Sotto l’albero il contratto di Fabian Ruiz

Suonano le sirene spagnole per Fabian Ruiz con Real Madrid e Barcellona pronte a fare una mega offerta agli azzurri. Il centrocampista ha voglia di restare ancora a Napoli: “Sono felice e sento la fiducia dell’allenatore, della società e dell’ambiente” scrive Corriere dello Sport. Dunque il Napoli è pronto a blindarlo adeguando e allungando un contratto che scade nel 2023. De Laurentiis è già pronto a fargli sottoscrivere un nuovo contratto fino al 2025 con aumento dell’ingaggio. Ieri si è parlato anche della possibilità di inserire una clausola rescissoria di 100 milioni di euro, un prezzo che per certi versi potrebbe essere anche inferiore al reale valore di un calciatore totale capace di fare tutto o quasi a centrocampo e non solo. Va ricordato che Fabian Ruiz ha 23 anni e dopo un Europeo da leader nella Nazionale Under 21 spagnola sta diventando anche perno fisso della selezione maggiore di Moreno. Continuando a fornire ottime prestazioni il suo valore non può che crescere, facendo schizzare il prezzo del cartellino.