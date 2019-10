Il Real Madrid vuole Fabian Ruiz, la mossa di De Laurentiis

Il Real Madrid vuole Fabian Ruiz. Oramai dalla Spagna hanno lanciato l’offensiva al centrocampista azzurro, ma De Lurentiis prova a resistere.

Secondo quanto riferito da Marca dalla Casa Blanca spingono per l’acquisto di Fabian Ruiz. Il centrocampista del Napoli piace molto in spagna ed anche il Barcellona ci ha fatto più di un pensiero, ma la SSC Napoli non vuole cederlo ed ha pronte le contromisure.

Calciomercato Fabian Ruiz

Le sirene spagnole suonano in maniera sempre più incessante. Il Real Madrid vuole Fabian Ruiz, ad annunciarlo è Marca che sottolineato come Florentino Perez abbia messo nella lista dei futuri acquisti il centrocampista spagnolo di proprietà del Napoli. L’obiettivo per il Real è di mettere in rosa un altro top player a centrocampo e tra i papabili c’è proprio Fabian che è diventato oramai un punto fermo anche per la Nazionale maggiore spagnola. Tra gli altri papabili per vestire la camiseta blanca ci sono giocatori di livello internazionale come Pogba, Van de Beek e Eriksen a conferma che oramai Ruiz è diventato un calciatore di livello superiore.

La mossa di De Laurentiis

Su Fabian Ruiz non c’è solo il Real Madrid ma anche il Barcellona ha da tempo puntato gli occhi sul calciatore spagnolo ex Betis Siviglia. Al momento secondo quanto riferisce Marca, è quasi impossibile per il Real Madrid trattare con Aurelio De Laurentiis visto anche quanto è accaduto in estate con l’affare James Rodriguez. La SSC Napoli non ha alcuna intenzione di vendere Ruiz ed anzi è pronta a rinnovare il contratto del calciatore, inserendo una clausola di almeno 100 milioni.