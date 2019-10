Napoli, Lozano show con il Messico, ma l'arbitro lo manda ko

Lozano show con il Messico, ma l’arbitro lo manda ko. Curioso siparietto in campo tra l’attaccante del Napoli e il direttore di gara

Hirving Lozano sembra stentare nel Napoli, ma in nazionale si scatena. L’attaccante, ex PSV, è stato assoluto protagonista della vittoria contro la nazionale delle Bermuda.

Lozano ha deliziato il pubblico messicano con giocate alla PES, completate con un goal e un assist magnifico. Il Messico ha chiuso la gara con una vittoria per 5-1.

Durante la gara, Lozano è stato protagonista di un curioso siparietto con l’arbitro che è diventato immediatamente virale sui social.

Hirving Lozano, dopo aver subito un fallo, ha provato a rialzarsi ma, per sua sfortuna, il direttore di gara si è avvicinato troppo a lui e lo ha colpito, per sbaglio, al volto. Un colpo con la mano e il fischietto che hanno fatto sorridere i tifosi messicani e non. Un po’ meno il povero El Chucky che è rimasto qualche secondo indolenzito dalla botta.