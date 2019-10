Messico in delirio per Lozano, ora il riscatto con il Napoli

Messico in delirio per Lozano, sulla Gazzetta dello Sport si parla dell’ottima prestazione del calciatore con la sua Nazionale autore di un assist ed un gol.

Hirving Lozano è adorato in patria come hanno sottolineato gli applausi dei 40mila giunta allo stadio per vedere le sue giocate, quelle che anche il Napoli ed i napoletani attendono per infiammare il San Paolo.

Lozano stella Messicana

Messico in delirio per Lozano lo raccontano i fatti, i tifosi impazziti per il calciatore del Napoli. “Laggiù l’attaccante è considerato la stessa, il talento emergente di un calcio che ha avuto in Hugo Sanchez, la migliore espressione della propria storia. Lozano ha incantato giovedì sera, ha strapazzato gli avversari delle Bermuda” scrive Malfitano sulla Gazzetta dello Sport. Quelle immagini sono giunte fino a Napoli, mettendo di “buonumore l’ambiente, deluso dalle prestazioni di questo giovane attaccante”. Quei gol e quegli assist fanno ben sperare ma Lozano al Napoli è ancora in cerca di una identità precisa. Il rendimento della squadra fino ad ora non lo ha di cercato aiutato, ma Lozano cerca il riscatto con il Napoli. Tutti i giorni si impegna a Castel Volturno per migliorare e si è messo sempre a disposizione di Ancelotti giocando sia da seconda punta che da esterno, ruolo quest’ultimo che predilige. I tifosi del Napoli sperano di vederlo presto in versione extralusso, la stessa che ha mandato in delirio il Messico.