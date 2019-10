Calciomercato su Tonali c’è anche il Napoli, De Laurentiis cerca il regista

Calciomercato su Tonali c’è anche il Napoli, a riferire la notizia è il quotidiano Tuttosport che parla di interessamento concreto di De Laurentiis per il regista.

Sandro Tonali finisce nel mirino del Napoli con il presidente sempre orientato a puntare sui giovani di talento. Il centrocampista del Brescia è un classe 2000 di grandissimo valore.

Un regista per De Laurentiis

I grandi colpi della linea green sono una specialità di Aurelio De Laurentiis che ora si è inserito nella corsa a Sandro Tonali, regista di 19 anni del Brescia. Il calciatore ha una valutazione attuale di 30 milioni di euro, ma il suo prezzo potrebbe salire dato che il suo rendimento cresce di partita in partita. Secondo Tuttosport Tonali “infiammerà la prossima sessione di calciomercato” sia per le sue qualità tecniche sia perché “Cellino sa come vendere i giocatori”. Sul giocatore si è mosso già Fabio Paratici della Juventus che deve “guardarsi dalla concorrenza dell’Inter e del Napoli che si è aggiunto di recente, ma è deciso a partecipare alla corsa”. Dunque su Tonali c’è anche il Napoli che in fase di calciomercato è sempre orientata a potenziare la squadra con giovani talenti. Tonali ha una classe cristallina, dimostrata anche nel match contro gli azzurri quando ha fatto vedere di non sentire affatto la pressione, nonostante giochi in un ruolo delicato come quello di regista di centrocampo. Proprio questa figura manca in questo momento alla squadra di Ancelotti che ha deciso di farne a meno, puntando maggiormente sul calciatori ‘totali’ come Fabian Ruiz e Zielinski.