Fabian Ruiz e Zielinski, i due gioielli del Napoli preparano il rinnovo. De Laurentiis ha detto no a molti club e blinda i due giocatori.







Secondo l’edizione odierna de Il Mattino in estate le big europee hanno sondato il terreno per Fabian Ruiz e Piotr Zielinski.

Real Madrid, Valencia, ma anche Inter ci hanno provato per Fabian. Kloop ha provato invano a portare il polacco al Liverpool.

Tutte sirene prontamente spente da Aurelio De Laurentiis che ha intavolato con i rispettivi manager le trattative per prolungamento e adeguamento del contratto. Per il Napoli ed Ancelotti lo spagnolo e il polacco sono giocatori fondamentali.

PRONTO IL RINNOVO PER FABIAN RUIZ

Il Napoli prepara il rinnovo per Fabian Ruiz. Il giocatore arrivato dal Betis per 30 milioni, oggi ha triplicato quasi il valore del cartellino, De Laurentiis ha resisistito per tutta l’estate alle offerte dall’estero, in particolare dal Real Madrid. Proprio dalla Spagna sono arrivate le parole di stima del CT della nazionale Spagnola: “Giocare in Italia non è facile. Giocare in una squadra come il Napoli, che lotta per lo scudetto con la Juventus, non è da tutti. Siamo felicissimi di averlo qui con noi. Dobbiamo essere orgogliosi quando un ragazzo va all’estero e diventa una pedina così importante in una grande squadra”. Fabian giocherà titolare nella gara della Spagna contro la Romania.

IL NAPOLI PREPARA IL RINNOVO DI ZIELINSKI

La trattativa per il rinnovo di Piotr Zielinski con il Napoli dura da più di un anno, la scorsa estate si era mossa l’Arsenal, il polacco ha una clausola di 65 milioni di euro nel presente nel contratto in scadenza nel 2021. Le parti sono ai dettagli, a breve dovrebbe arrivare il tanto atteso prolungamento fino al 2024 con un ingaggio vicino ai 3 milioni di euro, probabilmente con l’inserimento di una clausola molto più alta rispetto a quella attuale.

Zielinski piace molto in Premier League, Klopp è un suo storico estimatore e il Liverpool più volte si è interessato a lui, anche nel 2016, quando il Napoli riuscì ad acquistarlo.







Il giocatore polacco al momento non ha ancora trovato una sua collocazione tattica precisa all’interno dello scacchiere di Ancelotti, questa stagione sarà determinante per capire il futuro del calciatore all’interno del Napoli, Piotr si augura di avere tanto spazio per dimostrare il suo talento.