Convenzione Napoli-San Paolo c'è l'accordo. ADL ha saldato tutti i debiti

Convenzione SSc Napoli-San Paolo c’è l’accordo con il comune del capoluogo campano. De Laurentiis ha saldato tutti i debiti per 4,2 milioni.



Il Napoli non sta vivendo un grande momento in termini di prestazioni e risultati. Ancelotti è chiamato a risolvere il problema.

Dal punto di vista dei bilanci invece, la Ssc Napoli continua ad essere tra le più virtuose del panorama Europeo.

Nonostante la prudenza nel fare spese, è comunque sotto gli occhi di tutti che il duo De Laurentiis-Giuntoli abbia lavorato molto bene negli ultimi anni e i tifosi napoletani possono comunque godere di una squadra competitiva.

Una squadra, con poco sforzo, più forte di quella della scorsa stagione. Quante tifoserie in Italia possono dire lo stesso con certezza?

Sembra che anche l’atavica diatriba con il comune per la convenzione sull’uso del San Paolo, sia giunta alla conclusione.



Secondo quanto annunciato dalla redazione di Radio Punto Nuovo, la SSC Napoli e il Comune avrebbero finalmente trovato un accordo sulla convenzione per lo stadio San Paolo.

Aurelio De Laurentiis, avrebbe versato 4,2 milioni per eliminare i debiti pregressi proprio nei confronti del Comune di Napoli, accumulati sempre per l’utilizzo dell’impianto di Fuorigrotta.

La cifra consentirà finalmente di mettere nero su bianco per la sospirata convenzione.

Nei prossimi giorni – se non nelle prossime ore – verrà dunque scelta la data della ratifica della convenzione tra il club azzurro e il Comune per lo stadio di Fuorigrotta.

Una vicenda che, quindi, potrebbe arrivare a un lieto fine, nonostante il caos generatosi precedentemente attorno allo stadio San Paolo, con allontanamenti e riavvicinamenti tra le parti e critiche mai lesinate da parte di Aurelio De Laurentiis.

Si tratta di un passo molto importante per il futuro del Napoli.