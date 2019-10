Giordano a Canale 8: “Il Napoli voleva un regista, vi svelo il nome”

Giordano a Canale 8: “Il Napoli voleva un regista” secondo il giornalista de Il Corriere dello Sport il Napoli in estate aveva provato a prendere Federico Valverde.

A opporsi alla trattativa fu Zinedine Zidane che decise di puntare forte sul calciatore classe 1998, nonostante Florentino Perez avesse l’idea di andare a prendere Pogba dal Manchester United.

Retroscena Calciomercato Napoli

Durante il programma ‘Ne Parliamo il lunedì’ condotto da Silver Mele su Canale 8, Antonio Giordano ha svelato un retroscena di calciomercato: “Il Napoli voleva un regista, in estate ha provato a prendere Federico Valverde del Real Madrid”. Secondo quanto riferito dal giornalista e confermato anche dall’ex capitano del Napoli, Francesco Montervino la società di De Laurentiis aveva messo gli occhi su quello che è un “centrocampista fluido che poteva stare alla perfezione nella squadra di Ancelotti, offrendo anche quella soluzione di regia che al momento manca” ha detto Giordano. Alla cessione si oppose Zidane che appena vide il calciatore decise di tenerlo in rosa e di dargli fiducia ed ora, partita dopo partita, Valverde si sta prendendo il Real Madrid e le chiavi del centrocampo della casablanca.

Chi è Federico Valverde

Federico Valverde che Giordano ha citato a Canale 8, è un centrocampista centrale. Essenzialmente un playmaker che riesce però ad abbinare la classe ed il tocco di palla, con passaggi e visione di gioco. All’occorrenza può giocare anche più in avanzi in posizione quasi da trequartista o come interno di centrocampo. Dunque uno di quei giocatori molto duttili che piacciono a Carlo Ancelotti. Lo scorso anno ha giocato nel Castilla, squadra dove giocano i giovani del Real Madrid e da quando è ritornato alla corte di Zidane il suo valore di mercato è schizzato tanto che supera i 20 milioni di euro.