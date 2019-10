“Il Napoli allontani Ancelotti, c’è Anche Allegri libero” è quanto scrive calciomercato.com che chiede un intervento di De Laurentiis per un Napoli spaesato e svogliato.

Secondo quanto viene scritto sul potale specializzato in calciomercato, in questo momento gli obiettivi stagionali sembrano già svaniti e quindi sarebbe necessario cambiare guida tecnica e puntare magari su qualche allenatore libero, come Gattuso, Allegri o Spalletti anche se quest’ultimo è corteggiatissimo dal Milano che sta per esonerare Giampaolo.

Voci di una possibile separazione tra Ancelotti e il Napoli erano state ventilate anche in settimana da Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport. In quel caso si parlava di strade che si sarebbero divise a fine stagione qualora fosse arrivato un trofeo in bacheca per il Napoli e per Ancelotti, che non vorrebbe restare senza vincere titoli per un altro anno. L’ipotesi dell’addio viene caldeggiata anche dal calciomercato.com che fa sapere come in giro ci siano liberi degli “ottimi tecnici” come “Allegri, Gattuso e Spalletti” anche se quest’ultimo è molto vicino al Milan. “Se l’obiettivo è vincere di certo il Napoli non può vincere in Champions e lottare per la Coppa Italia, francamente, è un insulto alla carriera di Carlo Ancelotti. Quella appena esposta è una contro-provocazione legata a quanto si è detto la scorsa settimana. E ora che c’è la sosta, ci sono altre due settimane, nelle quali le polemiche spunteranno come funghi, dove si analizzerà dai più svariati (e forse anche improvvisati) punti di vista, perché il Napoli non gira. I dati sono eloquenti: nel ciclo di gare tra Cagliari, Brescia, Genk e Torino, il Napoli ha siglato solo due reti entrambe nella stessa gara”.