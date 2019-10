La Roma vuole Hysaj, terzino del Napoli, a Gennaio. Aurelio De Laurentiis fissa il prezzo. L’albanese richiesto da Fonseca.



La Roma ha scelto Elseid Hysaj del Napoli per sostituire l’infortunato Zappacosta. Secondo quanto riporta la redazione sportiva di Sky Sport, la rottura del legamento crociato del ginocchio destro di Davide Zappacosta, obbliga i giallorossi di Fonseca a tornare sul mercato.

Nelle prossime settimane potrebbe riaprirsi la trattativa per Elseid Hysaj del Napoli. La Roma, insieme ad Atletico Madrid e Valencia, sono stati i club che più seriamente si sono mossi per l’albanese.

In estate l’operazione fu bloccata dal DS Petrachi a causa delle esose richieste di De Laurentiis (prestito con obbligo di riscatto di circa 20 milioni) e l’opportunità Zappacosta, che non imponeva esborsi immediati.

Il contratto di Hysaj si estinguerà nel 2021 e quindi, in fondo, l’operazione accontenterebbe tutti: la Roma riavrebbe un terzino pronto e con esperienza internazionale a disposizione.

Il Napoli si libererebbe di un calciatore ormai in scadenza e con nessuna volontà di rinnovare.

Il ragazzo ripartirebbe da una nuova avventura di grande livello. Le parti dovranno, però, venirsi incontro.



De Laurentiis, per cedere Hysaj alla Roma continua a chiedere circa 15/20 milioni per il suo cartellino e la trattativa non si preannuncia semplice.

Nonostante le richieste iniziali del Napoli, la Roma, fanno sapere da Sky, sembra intenzionata a provarci per Hysaj, richiesto espressamente da Fonseca.

A Breve dovrebbero arrivare ulteriori notizie in merito a questa nuova trattativa di calciomercato.