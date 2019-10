Il Napoli esce allo scoperto per Mertens e Callejon

Il Napoli è uscito allo scoperto ed ora spetterà a Mertens e Callejon valutare la proposta insieme ai rispettivi entourage.

In casa Napoli tiene banco la questione rinnovi relativa a due big della squadra azzurra: Callejon e Mertens.

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello sport, Mertens e Callejon sono destinati a lasciare Napoli a fine campionato.

Di diverso avviso invece la redazione sportiva di Sky sport, che rilancia le quote per un possibile rinnovo del contratto.

Secondo l’emittente satellitare, De Laurentiis è intenzionato a tenersi stretti Callejon e Mertens, offrendo due rinnovi triennali.

In casa Napoli, tengono banco i contratti di Josè Maria Callejon e Dries Mertens. Entrambi classe ’87 e in scadenza a giugno, il club di De Laurentiis punta a prolungare l’avventura dei due pilastri all’ombra del Vesuvio.



L’ultima offerta messa sul tavolo dagli azzurri, spiega Gianluca Di Marzio, è quella di un rinnovo triennale a 4 milioni più bonus per Mertens, rinnovo triennale con lo stesso ingaggio attuale per Callejon.

I dialoghi proseguono, il Napoli è uscito allo scoperto ed ora spetterà al belga e allo spagnolo valutare la proposta insieme ai rispettivi entourage.

Sia Callejon che Mertens, sono approdati nella società partenopea nell’estate del 2013 dando il via al corso Benitez: il primo fu acquistato dal Real Madrid per 10 milioni, Mertens arrivò dal PSV Eindhoven per 13 milioni.