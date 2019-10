Callejon e Mertens verso l’addio al Napoli. Tanta distanza con De Laurentiis per il rinnovo del contratto in scadenza. Ipotesi Cina per entrambi.

La possibilità che il rapporto tra il Napoli e il duo Mertens – Callejon, si chiuda definitivamente, diventa sempre più probabile.

Dries Mertens e José Callejon hanno il contratto in scadenza nel prossimo giugno ma, finora, non c’è stato nessun segnale positivo che possa fare pensare ad un rinnovo.

Le parti, spiega la Gazzetta dello Sport, hanno avviato la discussione, ma c’è troppa differenza tra le intenzioni della società e quelle dei due attaccanti.

Il rinnovo di Mertesne Callejon in bilico

Callejon e Mertens sono parte integrante del progetto di Carlo Ancelotti, così come lo sono stati per Rafa Benitez e per Maurizio Sarri. Entrambi hanno compiuto 32 anni e sono all’ultimo contratto della loro carriera.

Se fosse per l’allenatore di Reggiolo, i due firmerebbero nell’immediato, ma la fermezza di Aurelio De Laurentiis potrebbe rendere inutile qualsiasi suo tentativo di mettere d’accordo le parti.

Callejon è uno dei pochi inamovibili, raramente Ancelotti lo lascia fuori. In sette anni di Napoli ha disputato 313 partite, con una media di 45 gare a stagione.

Attualmente il suo stipendio è di 3 milioni di euro all’anno e l’attaccante vorrebbe che gli venisse confermato per altre due stagioni. Il club sarebbe anche disposto a cedere sulla durata, ma vorrebbe ridurre l’ingaggio di un milione a stagione.

In pratica, si potrebbe chiudere a 2 milioni all’anno. Intanto, però, l’agente del giocatore, Quilon, ha chiesto un incontro con De Laurentiis, vuole chiedergli un riconoscimento economico per quanto fatto dal suo assistito, quindi un aumento rispetto ai 3 milioni percepiti dallo spagnolo. Le posizioni, dunque, sono troppo distanti tra di loro e l’intesa si presenta sempre più improbabile da raggiungere.

Mertens è un altro caso spinoso, perché lui di milioni ne guadagna 4, a stagione, e il Napoli vorrebbe rinnovargli il contratto con un biennale da 2,5 all’anno. Gli avvocati che curano gli interessi del belga non hanno ancora dato una risposta, l’intenzione è studiare ciò che propone il mercato anche in virtù del rendimento offerto dal giocatore.

Mertens e Callejon verso la Cina

Da qualche mese, Mertens e Callejon sono tentati dall’offerta del Dalian Yifang, il club cinese allenato da Rafa Benitez. E il contatto con i due sarebbe stato creato proprio dal suo ex allenatore col quale hanno lavorato insieme nei due anni di Napoli.

Secondo le indiscrezioni che provengono dalla Cina, a Callejon sarebbero stati offerti 10 milioni di euro per i prossimitre anni. Una proposta incredibile, alla quale sarebbe difficile dire di no. Offerta plurimilionaria anche per Mertens pure se ha più volte dichiarato che da Napoli non vuole andare via.