Enrico Fedele ex manager dei fratelli Cannavaro, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Marte. Fedele ha commentato la festa tenuta dal club a Dimaro e si è soffermato sulla questione “settore giovanile”.

“Io avrei evitato la festa di presentazione tenuta ieri sera. Che senso aveva? Non è stata una cosa da Napoli? Si sarebbe potuta rinviare. Perché non farla a Castel di Sangro quando il tecnico toscano Luciano Spalletti avrà a disposizione anche i calciatori reduci da Euro 2020?”.

Enrico Fedele ai microfoni di Radio Marte ha poi aggiunto: “Se il Napoli non fa cessioni clamorose e acquista un terzino sinistro e un centrocampista può lottare per lo Scudetto. Teniamo presente però che la grande favorita resta la Juventus di Massimiliano Allegri. Qualora dovesse andare via Koulibaly le cose cambierebbero perché il senegalese non è sostituibile. Non ci sono calciatori disponibili sul mercato alla sua altezza. Giovanili? Il Napoli non ha le strutture per ospitare a meglio i talenti. Per questo motivo i giovani calciatori scelgono altre squadre“.