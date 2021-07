Luigi De Laurentiis: “Multiproprietà Bari-Napoli, spero di non dover lasciare”

Il presidente del Bari, Luigi De Laurentiis figlio di Aurelio ha parlato della questione multiproprietà nel caso. Dopo il caso Salernitana, ammessa in Serie A in seguito al trust la Figc vuole correre ai ripari. Qualora si dovessero vietare le multiproprietà ci sarebbe anche la famiglia De Laurentiis coinvolta, dato che possiede sia il Bari che il Napoli, anche se giocano in categorie diverse.

Multiproprietà: parla Luigi De Laurentiis

A Telebari è intervenuto sull’argomento il presidente del Bari che ha detto: “Quando abbiamo deciso di prendere il Bari, sapevamo del problema multiproprietà. In ogni caso abbiamo deciso di accollarci questo investimento molto importante. Aspettiamo cosa deciderà la Figc ma spero di non dover mai abbandonare città e squadra. Anche perché ci ho messo impegni e investimenti”.

Luigi De Laurentiis ha parlato anche della questione contagi Covid ed ha fatto sapere che a Bari ci si sta organizzando per creare un hub “vaccinale per i giocatori. Green pass? Sono più che d’accordo”.