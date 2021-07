Il futuro di Lorenzo Insigne si deciderà tra pochi giorni a Castel di Sangro. Il capitano del Napoli si aggregherà ai compagni per la seconda parte del ritiro, ci sarà anche De Laurentiis. Secondo quanto riporta l’edizione odierna del Corriere dello sport, il 2 agosto sarà il giorno del faccia a faccia tra Insigne e De Laurentiis.

“Squadra e il presidente condivideranno lo stesso hotel di Rivisondoli per dici giorni. Una volta tornato Insigne inaugurerà una serie d’incontri ravvicinati. Il primo sarà con Spalletti al quale dovrà riferire le sue intenzioni sul futuro e poi ovviamente sarà il turno di De Laurentiis. L’incontro non è stato programmato dal manager di Insigne, Pisacane, o da Giuntoli, ma a Castel di Sangro sarà inevitabile guardarsi negli occhi e spiegare le proprie intenzioni, in merito all’ingaggio alla durata e alle esigenze reciproche.

Il capitano del Napoli aspira ad un aumento dell’ingaggio rispetto ai 5 milioni attuali, oppure a gestire in proprio i diritti d0’immagine, De Laurentiis, di contro vuole abbattere il monte ingaggi e prone un rinnovo al ribasso, magari spalmato in più anni. Il futuro di Insigne resta ancora un’incognita”.

Leggi anche