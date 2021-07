Insigne e De Laurentiis si ritroveranno faccia a faccia, si guarderanno finalmente negli occhi. Il capitano e il presidente del calcio Napoli, si ritroveranno di persona per chiarire definitivamente la questione rinnovo. Il capitano e bandiera del Napoli, vorrebbe chiudere la carriera in azzurro, ma sa che questo è l’ultimo contratto della carriere e non accetta offerte al ribasso. De Laurentiis ha esigenze di bilancio e non ha paura di perdere il capitano a paramento zero. Callejon e Milik, sono la prova lampante che il patron non scherza.

L’edizione odierna del quotidiano il Mattino, nello spazio riservato al calciomercato del Napoli,rivela la data dell’incontro tra De Laurentiis e Insigne:

“Sul fronte Insigne nulla si muove, l’incontro è atteso per il 5 agosto ma in ogni caso in questo istante il capitano non ha offerte sul tavolo che lasciano intendere che l’addio sia a un passo. Dunque,

ora con il Napoli che non pensa di cederlo a meno che non sia Insigne a chiederlo (non lo farà. ndr). Ecco che la strada da percorrere è quella della permanenza senza rinnovo”.

Il Mattino aggiunge: “Koulibaly? Tutto tace ancora e poiché Spalletti ci sta prendendo gusto all’Idea di tenerlo con sé l’altra sera ha fatto la battuta che e pronto a incatenarsi. Poteva dirlo anche per Insigne. Ma non lo ha fatto. D’altronde sono due faccende assai differenti”.

