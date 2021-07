Napoli-Pro Vercelli: dove vederla in tv, canale e streaming

Napoli-Pro Vercelli sarà trasmessa sia su Canale 21 che su Sky. La seconda amichevole del Napoli si giocherà sabato 24 luglio alle ore 17. Gli azzurri di Luciano Spaletti, ancora privi dei Nazionali come Insigne, Di Lorenzo, Lozano e Mertens scenderanno in campo per la seconda amichevole del ritiro di Dimaro. La prima uscita contro una squadra dilettante è servita per mettere un po’ di benzina nelle gambe della squadra partenopea. Con la Pro Vercelli il Napoli ritrova Piotr Zielinski che è uscito al primo turno con la Polonia e quindi si è aggregato anticipatamente al gruppo partenopeo. Il polacco potrebbe giocare qualche minuto, anche se non è in perfetta forma.

Napoli-Pro Vercelli: canale tv in chiaro

La seconda amichevole estiva del Napoli a Dimaro sarà trasmessa in chiaro da Canale 21, unico canale in chiaro che trasmetterà il match. Sicuramente un’ottima notizia per tutti coloro che vogliono seguire i colori azzurri, senza possedere alcun abbonamento alla pay tv.

Napoli-Pro Vercelli in tv si potrà vedere anche attraverso sky sul canale 203 Sky Sport Football e sarà totalmente gratuita per chi dispone di un abbonamento a Sky Calcio. L’amichevole del Napoli si potrà vedere anche in streaming attraverso l’applicazione Sky Go sempre per coloro che sono abbonati all’emittente satellitare.