Il Napoli deve mettere in conto l’addio a Kalidou Koulibaly e Fabian Ruiz. Il calciomercato va a rilento per tutti, ma questo non significa che i due giocatori non possano essere ceduti. Spalletti chiede la loro riconferma, soprattutto quella del difensore senegalese, ma se arriva l’offerta giusta De Laurentiis lo vende. Il prezzo di Koulibaly è stato fissato: 50 milioni di euro. Fino ad ora il Manchester United si è fermato a 30, ma questo non significa che non possa arrivare un rilancio.

Gli esperti di mercato dicono che agosto sarà un mese infuocato per il calciomercato: non solo per le temperature, ma per le grandi società che romperanno gli indugi cominciando a far circolare denaro nel sistema. Quindi anche le cessioni di Koulibaly e Fabian Ruiz non sono da escludere per il Napoli.

Calciomercato Napoli: i nomi

Come scrive Corriere dello Sport ci sono già dei nomi per sostituirli: Marcos Senesi del Feyenoord è il sostituto di Koulibaly. Il suo prezzo è di 20 milioni di euro, quindi abbordabile in caso di cessione del senegalese a prezzo pieno. Zakaria del Gladbach e Koopmeiners dell’AZ sono invece i due giocatori pronti a prendere il posto di Fabian Ruiz. Lo spagnolo ha giocato un Europeo molto sotto tono, ma questo non esclude la sua cessione.

In uscita c’è pure Luperto. Se dovesse andare via allora il Napoli ci proverebbe per Hincapié, 19enne nazionale ecuadoregno. Non va dimenticato che in difesa è andato via a parametro zero anche Maksimovic e che il buco deve essere ancora colmato, a meno che non si consideri Luperto il suo sostituto.

