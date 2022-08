Fedele: “Prezzi stadio, De Laurentiis ha ragione. Gli va dato un dieci”

Ha proseguito: “Ndombele-Anguissa, alle spalle di Raspadori, è un’idea buona? Da un punto di vista fisico, ci potrebbe stare. Ma ci potrebbero essere varie alternative, ma come si può mettere fuori Zielinski. Dobbiamo abituarci a giocare a 16. Non voglio frenare gli entusiasmi, ma abbiamo giocato contro nessuno praticamente. L’anno scorso abbiamo iniziato col botto, e, poi, c’è stato lo scatafascio. Vediamo quando si misurerà con squadre del suo livello cosa accadrà. Ndombele come acquisto come lo considera? Gli piace girare la palla, ma anche salire, quindi è molto offensivo. Inoltre, mi hanno riferito che è innamorato del cibo, ha la tendenza a ingrassare”.

“Se non gioca Lobotka? Dovrebbe essere Demme, ma credo che sarà ceduto. Chi può fare il vice Kvaratskhelia? Anche Lozano. Zanoli come vice Di Lorenzo? Il ragazzo ha gamba, la potrà fare qualche partita. Navas cosa può dare al Napoli? Esperienza e leadership, fa fare quel salto di qualità in più che ci fa lottare per lo scudetto. Il Napoli lo metto un filino dietro l’Inter, come difesa e centrocampo sono più forti i nerazzurri, in attacco invece sono più forti i partenopei. Se dovesse arrivare Navas, allora si limerebbe questo gap. Kim, ad esempio, mi ricorda Lucio”.