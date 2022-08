Navas torna ad allenarsi, i tifosi del Psg: “Resta, sei tu il più forte”

Keylor Navas è tornato ad allenarsi con il Psg dopo il problema di lombalgia ed ha pubblicato anche un post sui social con centinaia di commenti. Nelle ultime ore si parla di un accordo praticamente concluso tra na Napoli e Psg per il trasferimento del portiere costaricense. Manuel Parlato fa sapere che sono state già prenotate le visite mediche per Navas a Roma a Villa Stuart, quindi l’arrivo del portiere viene dato come imminente.

C’è chi già rimpiange Navas e lo prega di restare a Parigi. Sono centinaia, infatti, i commenti sotto l’ultimo post del portiere pubblicato sui social. Molti tifosi del club francese chiedono a Navas di restare a Parigi, e c’è chi gli dice: “Non andare al Napoli, la trattativa è ancora in corso. Resta al Psg e togli il posto a Donnarumma, sei tu il più forte“. Il post è stato preso d’assalto anche dai tifosi del Napoli, che già sognano il portiere con la maglia azzurra. Ci sono tantissimi commenti di tifosi azzurri che chiedono al giocatore di trasferirsi al Napoli per completare una campagna acquisti davvero importante. Navas sarebbe la ciliegina sulla torta di un mercato che ha portato tanti talenti, con De Laurentiis che ha anche tagliato di netto gli ingaggi.