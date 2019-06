Lozano e James Rodriguez non servono al Napoli. Da Enrico Fedele arrivano alcuni consigli per il calciomercato azzurro.







Il Napoli si muove sul mercato, i nomi caldi sono quelli di James Rodriguez e Lozano.

Il colombiano piace molto alla dirigenza azzurra, Perez detta le condizioni e Mendes prova a mediare. Ancelotti è costantemente informato sulla trattativa.

Lozano del Psv, è tra i giocatori preferiti del tecnico di Reggiolo. Ancelotti lo segue dall’ultimo mondiale quando rimase incantato da alcune giocate del fantasista messicano. Il PSG ha mollato la pista lasciando il Napoli in pole.

Enrico Fedele ai microfoni di Radio Marte, ha parlato delle trattative per i due fatasisti e del mercato del Napoli:

“James Rodriguez ha giocato poco negli ultimi 2 anni, non è stato riscattato, ma non voglio dire che non sia bravo. E’ bravo, ma semplicemente non serve al Napoli.

Acquisti come Lozano e James Rodriguez non servono, al Napoli serve una prima punta ed un centrocampista e se prende uno tra Dzeko, Icardi o Diego Costa e Bakayoko diventa più forte. Milik non è un attaccante determinante perchè contro le grandi squadre va in grande difficoltà”.