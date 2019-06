Di Marzio: "James Rodriguez alza il livello del Napoli. C'è un nome che..."

Gianni Di Marzio parla della trattativa per portare James Rodriguez a Napoli. L’ex allenatore consiglia il nome di Robben appena svincolato.

Prosegue la trattativa per portare James Rodriguez al Napoli. Florentino Perez ha fatto sapere che non cederà il “Bandito” con un prestito senza riscatto obbligato. Giuntoli e Ancelotti continuano a parlare con Mendes.

James ha parlato con Carlo Ancelotti, in Canada per le vacanze, e si è detto disposto a spalmare l’ingaggio su più anni di contratto.

L’arrivo a Napoli di James Rodriguez eleverebbe il potenziale offensivo degli azzurri, il colombiano poterebbe anche una grande esperienza per affrontare al meglio la Champions.

Sull’arrivo del Colombiano è intervenuto ai microfoni di Radio Marte Gianni Di Marzio.

“James Rodriguez non so per quale motivo non sia riuscito a sfondare perchè è un talento. E’ molto forte, ma costa tanto nonostante la sua stagione al Bayern Monaco non sia stata delle migliori, ma ha esperienza.

E’ un trequartista e preferisce partire da destra e rientrare a sinistra: quando hai giocatori di qualità è il sistema di gioco che deve adattarsi.

Ancelotti però, preferisce essere più compatto così da coprire meglio tutte le zone del campo e difficilmente cambierà modulo nella prossima stagione. James alzerebbe l’asticella del Napoli e credo faccia piacere anche ai napoletani uno come lui”.