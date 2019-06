Lozano, il PSG dice no. Il Napoli incontra Raiola. I dettagli

Il PSG dice no a Lozano. Incontro Leonardo-Raiola. Dopo il no si rafforza la posizione del Napoli, ora è in pole per il messicano.







Il PSG molla Lozano. Il talento messicano non interessa ai parigini. Sebbene restino interessamenti in Premier importanti (United e non solo), Raiola ha aperto al Napoli con maggior forza, anche dopo aver scremato il novero di squadre in pressing per Lozano: ultima in ordine di tempo, il Valencia a sentirsi chiudere la porta, anche per scarsi argomenti economici da addurre.

Hirving Lozano diventa un obiettivo più concreto per il mercato del Napoli. Come appreso in esclusiva da calciomercato.com, la squadra favorita per l’acquisto del messicano era, fino alla scorsa settimana, il PSG. Dopo il colloquio delle scorse ore tra Leonardo, nuovo plenipotenziario in pectore del mercato parigino e Mino Raiola, agente dell’attaccante del PSV, l’interesse del PSG si è affievolito, fino quasi ad eclissarsi.

IL NAPOLI INCONTRA RAIOLA

In avvio di prossima settimana, ci sarà un vertice con Raiola ed i dirigenti azzurri. Il Napoli, anche grazie alle contingenze, è ormai in pole nella scala delle preferenze: il ‘vediamo’ pronunciato di De Laurentiis al nome del messicano suona come l’apertura di uno scenario assolutamente possibile che vivrà una volata decisiva nella prossima settimana.







LA FAMIGLIA LOZANO A NAPOLI

La famiglia di Lozano è stata a Napoli nelle scorse settimane, ha incontrato Ancelotti, ammirando anche la città ed i suoi più caratteristici. Per chiudere con il PSV servono almeno 40 milioni, mentre un ingaggio da 2.5 milioni più bonus sono sufficienti per accontentare le richieste di Raiola e del talento classe ’95.